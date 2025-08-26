Başkan Tutdere: “Suyu Getirmek DSİ’nin Görevidir, Biz İş Birliğine Hazırız”



Adıyaman Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde Yeni Mahalle’de hizmete açılan Yaşayan Kütüphane töreninde konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, kentin içme suyu gündemine ilişkin şu mesajları verdi:



“Biz hiçbir zaman geriye bakmayacağız. Adıyaman Belediyesi olarak hedefimizi koymuşuz, hep ileriye bakacağız. Bu kentin geleceğini güzel kurmak adına çalışacağız. Boş iftiralarla vakit kaybedecek bir dakikamız yok. Adıyaman’ın içme suyu konusunda sıkıntıları var. Bu sorun 30-40 yıllık bir sorundur. Göreve geldiğimizden beri kalıcı çözüm için girişimlerde bulunduk. Meclis kararımızı aldık, DSİ ile protokollerimizi imzaladık. Görüş birliği şu yönde: Adıyaman’ın içme suyunu kalıcı çözümle karşılamak için Atatürk Barajı’ndan ya da yeni yapılacak bir barajdan arıtılarak şehre verilmesi gerekiyor. Bunun dışında kalıcı çözüm görünmüyor.”



Başkan Tutdere, mevcut hizmete ilişkin de bilgi paylaştı:



“Şu anda kentimizde dönüşümlü olarak su arzını sağlıyoruz. Deplase işlemleri nedeniyle 36 saatlik kesinti yapmak zorunda kalmıştık, işlemler tamamlandı. Yaklaşık 430 kilometrelik şebekeyi yeniledik. Çalışmalar tamamlandığında evsel bağlantılarla birlikte kayıp kaçak azalacak ve vatandaşlarımız daha sağlıklı suya erişecek.”



DSİ: “İçme Suyu Temini Yerel Yönetimlerin Asli Görevidir; Sorun Yüzde 65 Kayıp Kaçaktan Kaynaklanıyor”



Başkanın açıklamasından kısa süre sonra DSİ 20. Bölge Müdürlüğü iki sayfalık duyuru yayımladı. Duyuruda ana başlıklar şöyle özetlendi: “İçme suyu temini, işletilmesi ve ihtiyacın karşılanması Belediye Kanunu’na göre yerel yönetimlerin asli görevleri arasındadır. DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerin talebi üzerine 1053 sayılı Kanun kapsamında belediyelerle protokol imzalayarak projelendirme ve tesis yapım süreçlerini başlatmaktadır.”





“Adıyaman Belediyesi’nin talebi üzerine 02.01.2025 tarihinde imzalanan protokol sonrası Atatürk Barajı’ndan Adıyaman İline İçme Suyu Temini Projesi için çalışmalar başlamıştır. Proje tamamlandığında ilin içme suyu probleminin 2071 yılına kadar çözümlenmesi öngörülmektedir. Şehir şebekesinde bildirilen yüzde 65 oranındaki kayıp kaçak nedeniyle, Adıyaman’a tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 35’i sağlıklı biçimde şebekeye verilebilmektedir. Adıyaman Belediyesi’nin yeterli kaynağı kayıp kaçak azaltımına yönlendirmesi, kısa vadede içme suyu problemini önemli ölçüde hafifletecektir.”



Milletvekili Özhan: “Adıyaman’a Su Veriliyor, Gerçek Sorun Dağıtımda”



Tartışmaya katılan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Adıyaman’da su verilmiyor iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. DSİ görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Devlet Su İşleri içme suyu tesislerini inşa edip belediyelere devreder. Belediyelerin görevi bu tesisleri işletmek, bakımını yapmak ve suyu vatandaşlara ulaştırmaktır. Verilen suyun yalnızca yüzde 35’i şebeke üzerinden vatandaşlarımıza ulaşabilmektedir. Bu halkın suyu, bu halkın hakkıdır. Mesnetsiz beyanlarla algı oluşturmak yerine, Adıyaman Belediyesi asli görevini yapmalı ve dağıtım sistemini etkin şekilde yönetmelidir.”



Milletvekili Özhan, “Vatandaşın en temel hakkı olan içme suyunu siyaset malzemesi hâline getirmiyoruz; çözüm için azami gayret gösteriyoruz. Belediye Başkanı’nı algı yerine görevini yapmaya davet ediyoruz.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

