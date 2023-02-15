Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Kentte meydana gelen 15 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarında para ve altın ele geçirildi. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konulurken gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 11 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak : PHA