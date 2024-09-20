Kahramanmaraş'ta hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin, Adıyaman’a geldiği bilgisi alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada geçtiğimiz günlerde Alitaşı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan Ş.A., üzerinde yapılan aramada 700 Amerikan doları banknot, 2700 Euro, 40 Sterlin Banknot, 410 İsviçre Frang Banknot, 1075 Tl'lik Banknot olmak üzere toplam 350 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirilirken ayrıca cam kesme aparatı ve ucu sivrileştirilmiş alyan ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken Ş.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA