Adıyaman Valiliği’nde her hafta gerçekleştirilen halk buluşmaları bu hafta da gerçekleştirildi. Valilik makamında ağırlanan vatandaşlarla bir araya gelen Vali Osman Varol, kendisine iletilen ihtiyaç ve talepleri dinledi. Kendisine iletilen sorunları not alan Vali Osman Varol, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.

Adıyaman Valiliği tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Toplumun her kesimini sevgi ve muhabbetle kucaklayan bir anlayışla her hafta düzenlediği halk buluşmaları ile vatandaşlarımızı Valilik Makamında ağırlayarak ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Valimiz Sayın Dr.Osman Varol, misafir ettiği her bir hemşerimizin sesine kulak vermeye, gönlüne ve yüreğine dokunarak dertlerini dinleyip çare bulmaya devam ediyor.

Çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlarımızla sıcak ve samimi bir atmosferde sohbet eden Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, kendisine iletilen sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.”

Kaynak : PHA