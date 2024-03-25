Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Konteyner ve prefabrik kentlerden sorumlu kaymakam adayları ve AFAD yetkililerinin de katıldığı toplantıda, kentte merkez ve köylerinde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, konteyner ve prefabrik kentlerde yürütülen hizmetler ve yaşam alanların genel durumu ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşlarımıza farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Kaynak : PHA