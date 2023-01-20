Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri yurt genelindeki eş zamanlı huzur uygulamasını Adıyaman'da da gerçekleştirdi.

Saat 07:30-18:00 saatleri arasında "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde güvenli eğitimleri için yapılan uygulamalarda; bin 286 şahıs ile 115 araç kontrol edildi.

Uygulamada ayrıca 45 işyeri, 33 park ve bahçe, 15 metruk yer kontrol edilirken, 1 şahsın başkasına ait banka kartlarının kulanılması suçundan arandığı, 1 şahsın da 7258 SKM suçundan arandığı tespit edildi.

8 araç sürücüsüne trafik yönünden idari para cezası uygulandığı genel kontrolde, okul servis araçlarına yönelik denetimde ise 74 araç ve sürücüsü kontrol edildi.