Denetimlerde, şehrin merkezinden çevre yollarına kadar tüm ana cadde ve sokaklarda şüpheli araçlar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olabilecek faaliyetler üzerine yoğunlaşılan denetimlerde, insan kaçakçılığına karıştığı tespit edilen kişilere yönelik adli işlemler başlatıldı. Emniyet güçleri, kaçak göçmenlerin ve yasa dışı faaliyetlerde bulunanların tespit edilmesine yönelik titiz bir çalışma yürüterek, kamu düzenini sağlamayı amaçladı.

"Göçmen Kaçakçılığına Karşı Kararlı Mücadele"

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentte göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin süreceğini belirtti. Kaçak göçmenlerin ve insan kaçakçılığına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade eden yetkililer, şehirde güvenliğin artırılması için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşların da bu mücadeleye destek olmaları çağrısında bulunarak, şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmelerini istediler.

"Adıyaman Halkının Güvenliği İçin Önleyici Tedbirler"

Adıyaman genelinde gerçekleştirilen bu denetimlerle, göçmen kaçakçılığına karşı önleyici tedbirlerin artırılması hedefleniyor. Şehrin güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan bu tür operasyonlarla, göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı göç hareketlerinin kontrol altına alınması amaçlanıyor. Emniyet yetkilileri, bu tür faaliyetlerin vatandaşların desteğiyle daha etkili bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA