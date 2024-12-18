Gençler Geleceğe Dair Vizyonlarını Ortaya Koydu

Çalıştay, gençlerin geleceğe yönelik vizyonlarını belirleyebilecekleri, fikir ve önerilerini dile getirebilecekleri, çözümler üretebilecekleri bir platform sunmayı hedefledi. Çalıştaya katılan gençler, seslerini karar alma mekanizmalarına duyurma fırsatı buldu.

Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların geliştirilmesi ve topluma aktif katılımlarının artırılması amacıyla düzenlenen çalıştay, 11 ana başlık altında gerçekleştirildi. Bu başlıklar arasında afet ve acil durum yönetimi, dayanıklılık, çevre, bilişim, gençlik ve spor projeleri yer aldı. Gençlerin yaşanabilir bir dünya ve çevre sorunları gibi konularda görüş ve önerileri dinlendi.

Vali Varol: “Gençliğe Yapılan Her Yatırım Geleceğe Yapılan Yatırımdır”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, gençliğin bir toplumun en önemli hazinesi olduğunu vurguladı. Vali Varol, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik, bir toplumun en değerli hazinesidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir milletin geleceği, gençlerinin enerjisi, idealleri ve hayalleriyle şekillenir. Devlet olarak gençlerimizin bilgi, kültür ve medeniyet temelleri üzerinde yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençliğe yapılan her yatırımı ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bu nedenle böyle anlamlı bir çalıştayla gençlerimize vizyon sunma fırsatı verdik. Bu süreçte gençlerimizin görüş ve önerileri, politikalarımızın belirlenmesinde çok önemli rol oynayacaktır. Bu çalıştayı düzenleyerek gençlerimize böyle bir platform sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum."

Gençlerin Sesi Politikalara Yansıyacak

Yuvarlak masa etrafında düzenlenen atölye çalışmalarında, gençler farklı konularda tartışmalar gerçekleştirdi. Gençlerin fikirleri, politika belirleyicilere aktarılacak şekilde rapor haline getirildi. Özellikle afet ve acil durum yönetimi, çevre ve iklim değişikliği, dijital dönüşüm, gençlerin istihdamı ve spor projeleri gibi konularda önemli tespitler ve öneriler ortaya çıktı.

Çalıştayın Kazanımları Ve Gençlerin Görüşleri

Çalıştaya katılan gençler, bu tür etkinliklerin kendilerine ifade özgürlüğü sağladığını ve projelere aktif katılımlarını teşvik ettiğini ifade etti. Çalıştaya katılan bir üniversite öğrencisi, "Bu tür çalıştaylarda görüşlerimizin alınması çok değerli. Bu süreçte, geleceğe dair vizyonumuzu belirleyip karar vericilere doğrudan sesimizi duyurabiliyoruz" dedi.

Atölye Çalışmaları Ve Politika Önerileri

Atölye çalışmalarında gençler, her biri farklı başlıklarda olmak üzere gruplara ayrıldı. Her grup, belirlenen konu başlıkları üzerinde çözüm önerileri geliştirdi. Özellikle çevre, afet yönetimi, genç istihdamı ve dijital dönüşüm alanlarında dikkat çeken öneriler rapor haline getirildi. Bu önerilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletileceği ve gençlik politikalarının şekillendirilmesinde dikkate alınacağı ifade edildi.

Kaynak : PHA