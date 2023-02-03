Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ara dönem kampına katılan çocuklara çeşitli etkinlikler yapıldı.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü binasında düzenlenen kapanış programında hünerlerini sergileyen çocuklar küçük hediyelerle ödüllendirildi.

"Gençlerin duygusal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Program hakkında değerlendirmede bulunan Müftü Yardımcısı Ali Macit, "Ara dönem kamplarımız 12 ile 14 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilerimizi kapsamaktadır. Gençlerimize yönelik yürütmüş olduğumuz projelerimizde özellikle 'gençliğe değer' ara dönem kamplarında maddi imkanları kısıtlı olanlar başta olmak üzere gençlerimizin sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine; milli ve manevi değerlerinin yanı sıra ahlaki ve insani erdemlerine katkı sağlama, özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı, çeşitli sportif aktivitelerle duygusal gelişimlerine, zararlı alışkanlıklardan korunmalarına ve birçok zararlı alışkanlığa karşı farkındalık meydana getirmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocukları manevi yönden donanımlı hale getirmek istiyoruz"

Gençlik Merkezi Koordinatörü Zafer Önder, "Yatılı bir şekilde geçekleştirilen kamplarımızda, oyunlarla çocukları sıkmadan kamplarımızı eğlenceli bir hale getiriyoruz. Kamplarımızın içerisinde cemaatle namaz kılma, abdest, ilmihal bilgileriyle çocukları manevi yönden donanımlı hale getirmek istiyoruz. Bu gençlerimizle kurduğumuz bağlarla ileriki zamanlarda da onlarla tanışıklığımızı devam ettirmek istiyoruz. Onların yeteneklerini keşfedip kapanış programımızda yeteneklerini sergilemelerine fırsat veriyoruz. Kur'an-ı Kerim okuma, şiir, skeç ve daha birçok yeteneklerini toplum önünde sergileyip öz güven kazanmalarına vesile oluyoruz." dedi.

Önder, "Erkek öğrencilerimiz hafızlık yurdumuzda 2 gece 3 gündüz, kız öğrencilerimiz ise Diyanet Gençlik Merkezimizde 3 gündüz programlarına katılarak faaliyetlerini tamamladılar. Kampımızda çocuklarımıza dini değerler açısından farkındalık oluşturma, çevreye karşı duyarlılıklarının oluşmasını sağlama amaçlandı. Aile bireyleriyle mütalaa yaparak gençlerimizin etkinlikleri hakkında değerlendirme yapıldı. Çocuklarımızla tiyatro ve sanatsal etkinliklerimiz oldu. Genç kızlarımızla beraber, yemek ve pasta yapma etkinliklerimiz oldu. El işi ve ebru etkinliklerimiz çocuklarımızın bu durumdan memnun kalmalarını sağladı. Sınırlı bir sürede kültürel ve sosyal etkinliklerimizle çocuklarımızı doyurduğumuza inanıyoruz. Geri dönüşümler çok güzel oldu. Çocuklarımız ve aileleri bu etkinliklerin tekrar yapılması temennisinde bulundu." şeklinde konuştu.

Program öğrencilerin sunum ve gösterileriyle sona erdi.