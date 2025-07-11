Yolcu kılığına girip uyuşturucu sevkiyatı yapmak istediler

Yapılan açıklamaya göre, B.A., Y.T. ve M.K. isimli şahısların şehir dışından otobüs yolcusu gibi davranarak Adıyaman’a uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahısları suçüstü yakaladı.



510 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 6,71 gram kokain ele geçirildi

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 510 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi ile 6,71 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddenin yaklaşık 76,5 kilogram uyuşturucu maddeye dönüştürülebileceği belirtildi.



3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan B.A., Y.T. ve M.K. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adıyaman Emniyeti’nden açıklama

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

Kaynak : PHA