ACEP ve ACEP Fikir Kulübü tarafından Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne sunulan dilekçede, etkinliğin amacı ve kapsamı ayrıntılı şekilde belirtildi. Başvuruda, Adıyaman Felsefe Günleri kapsamında akademisyenlerin, yazarların ve alanında uzman konuşmacıların katılımıyla paneller, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenmesi planlandığı ifade edildi.

Etkinliğin düzenlenebilmesi için belediyeden;

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması,

Toplantı salonu tahsisi ve teknik donanım desteği sağlanması,

Etkinliğin halka duyurulması amacıyla reklam ve tanıtım çalışmaları yapılması,

Konuşmacıların Adıyaman’ın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmelerine imkân tanınması konularında destek talep edildi.

Başvuru dilekçesinde, organizasyonun içeriğinin ve tüm detaylarının ACEP tarafından hazırlanmakta olduğu belirtilerek, etkinliğin belediyenin uygun göreceği bir tarih ve mekânda gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi. Etkinliğin Adıyaman’ın kültürel hayatına önemli katkılar sunacağı vurgulandı.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler Yer Alıyor

ACEP tarafından iletilen taslak konuşmacı listesinde, Türkiye'nin önde gelen felsefe profesörleri ve düşünce insanları da bulunuyor.

Katılımı planlanan isimler arasında şunlar yer alıyor:

Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan

Prof. Dr. Doğan Göçmen

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Prof. Dr. Haluk Erdem

Prof. Dr. Mustafa Günay

Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu

Prof. Dr. M. Caner Ilgaroğlu

Prof. Dr. Mustafa Çevik

Yazar/Felsefeci Sadık Usta

Gazeteci/Yazar Elif Şahin

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni/Yazar Sabri Berber

Felsefe Öğretmeni Mesut Erdemir

Ayrıca, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan’ın da etkinlikte yer alacak isimler arasında olduğu belirtildi.

Kültürel Hayata Yeni Bir Soluk Getirmesi Hedefleniyor

ACEP yetkilileri, Adıyaman Felsefe Günleri’nin şehrin kültürel ve düşünsel yaşamına yeni bir soluk getirmeyi, gençlerin ve yetişkinlerin felsefi düşünme becerilerini geliştirmeye katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Başvurunun kabul edilmesi ve gerekli desteklerin sağlanması halinde, etkinliğin belediyenin uygun göreceği bir tarihte ve belirlenen bir mekânda hayata geçirilmesi planlanıyor.

Adıyaman Belediyesi’nin konuya ilişkin değerlendirmesinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA