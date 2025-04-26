6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Ağıralioğlu, Kapıçam Deprem Şehitliği’nde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı, ardından partisinin Mehmet Akif Ersoy Kongre Merkezi’nde düzenlediği Halk Buluşması’na katıldı. Toplantıya Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları, İl Başkanı Fatin Rüştü Kayıran ve partililer eşlik etti.

"Hüznün Üstüne Partimizi Kurduk"

Konuşmasında partisinin kuruluş sürecine değinen Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin siyaset ve siyasetçiye güvenin azaldığı bir dönemde kurulduğunu ifade ederek, "Partimizi, siyasetçilerin sözlerine güvenin kalmadığı bir dönemde, hayal kırıklıklarının, adaletsizliğin ve israfın arttığı bir ortamda kurduk" dedi.

İktidar Eleştirileri

Ağıralioğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) hedef alarak, 23 yıllık iktidar döneminde beklentilerin karşılanmadığını belirtti. Ağıralioğlu, "Milletin desteğine rağmen yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon ve adaletsizlik artmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, "Bir tepsi baklava çalan hırsız, bir milyar dolar çalan beyefendi oluyor. Bir kişiyi öldüren katil, 40 bin kişiyi öldüren 'sayın' oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Devlet Millet Düşmanlarına Gülmedik"

Geçmişteki siyasi tutumuna da değinen Ağıralioğlu, "35 yıldır siyaset yapıyorum. Bu süreçte devletin ve milletin düşmanlarına gülmedim, selam duranlara eyvallah etmedim" dedi.

2023 seçim sürecinde altılı masadan ayrıldığını hatırlatan Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı makamını devlet ve millet düşmanlarıyla pazarlığa açamazdım" ifadelerini kullandı.

"PKK Paçavralarıyla Meydan Okumalara İmkan Vereceğiz Deseydiniz"

Ağıralioğlu, hükümeti terörle mücadeledeki söylem ve uygulamaları üzerinden eleştirerek, "2023 seçimlerinde Maraş'a gelip 'Bizi seçerseniz Öcalan’ı meclise çağıracağız' deseydiniz de halkın tepkisini görseydiniz" dedi.

Sosyal ve Ekonomik Politikalar Üzerine

Anahtar Parti’nin vizyonuna değinen Ağıralioğlu, devlette tasarruf, adalet, şeffaflık ve liyakatin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Harama imkan bulunuyorsa önünü helalle kapatırız, kamu ihale kanununu düzeltiriz" dedi.

Türkiye'nin adalet sisteminde siyaset etkisi olduğunu savunan Ağıralioğlu, "Devletin mihengi adalettir. Devletin ayakta kalması için adaletin herkes için güvenilir olması gerekir" diye konuştu.

"Teflon Tava Gibi Mazeret Üretiyorlar"

Ağıralioğlu, hükümetin ekonomik sorunlar karşısında sürekli mazeret ürettiğini belirterek, "Enflasyon, işsizlik gibi tüm sorunların sebebini dış güçlere veya muhalefete bağlıyorlar" dedi.

Liyakat Vurgusu

Toplumda aşınan değerlere ve liyakat eksikliğine dikkat çeken Ağıralioğlu, "250 yıldır çözülemeyen bir liyakat sorunu var. Devletin her alanında işi ehline verme sorunumuz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Dron Çarptı Ne Demek?"

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Berat Mecid Day’ın ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına tepki gösteren Ağıralioğlu, "Evladımıza drone çarptı, kurtaramadık ne demek? Evladımıza saldıranlara isimlerini söylemekten neden çekiniyorsunuz?" dedi.

Terörle Mücadele Mesajı

Ağıralioğlu, terörle mücadelede kesin tavır alınması gerektiğini belirterek, "40 yıldır evlatlarımızı kaybediyoruz. Buna rağmen Kürt vatandaşlarımıza kötü söz söylemedik. Bir gün teröristlere gülümsersek, kanımız kurusun" ifadesini kullandı.

"Mecliste Terörü Övmek Cezalandırılacak"

Anahtar Parti'nin iktidarında terörle ilişkilendirilen söylemler konusunda taviz verilmeyeceğini belirten Ağıralioğlu, "PKK’ya methiye düzenlerin mecliste maaş almasına izin verilmeyecek, özlük hakları iptal edilecek" dedi.

"Telsiz Kapatmak Lazımdır"

Üretim, tasarruf ve adalet vurgusu yapan Ağıralioğlu, "Türkler telsiz kapatarak üretimi artıracak, tasarruf edecek, adaleti ayağa kaldıracak" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Konusunda Uyarı

Güney Kıbrıs’ta Türk devletlerinin temsilcilik açmasına da değinen Ağıralioğlu, "Beş Türk devletinin Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açması doğru değildir. Bu adım bizi işgalci konumuna düşürür" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PHA