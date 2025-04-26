Başkan Tutdere, konuşmasında, makam için değil, 6 Şubat depreminin ağır hasar verdiği Adıyaman’ı toplumun tüm kesimleriyle birlikte ayağa kaldırmak amacıyla göreve geldiklerini vurguladı.

"Yer Altında Adeta Bir Şehir İnşa Ediyoruz"

Başkan Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana özellikle altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek, "Adıyaman’dan Adana'ya uzanacak uzunlukta, toplam 315 kilometre boru hattı çektik. 313 kilometre içme suyu hattını, 69 kilometre yağmur suyu ve kanalizasyon borusunu tamamen yeniledik. Ayrıca 4 bin 930 konutun evsel bağlantısını gerçekleştirdik" dedi.

Tutdere, altyapı projeleri sayesinde Adıyaman’ın uzun yıllar boyunca altyapı problemi yaşamayacağını da ifade etti.

Asfalt Ve Yol Yapımı

Yol ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Tutdere, "Bir yıl içinde 139 bin ton asfalt serimi yaptık. 180 bin metrekare parke ve bordür döşemesi gerçekleştirdik. 89 bin metrekarelik kaldırım alanını yeniledik. Ayrıca 12 kilometrelik stabilize yol yaptık" dedi.

Bu çalışmalarla özellikle deprem sonrası hasar gören sokakların ve yolların yeniden kullanılabilir hale getirildiğini aktardı.

"Hem Çalışıyor Hem Borç Ödüyoruz"

Belediyenin mali yapısına ilişkin kapsamlı bilgi veren Tutdere, bir yıllık dönemde toplam 2 milyar 431 milyon TL gelir elde edildiğini, giderlerin ise 2 milyar 558 milyon TL olduğunu söyledi.

Belediyenin gelir-gider dengesinde küçük bir açık bulunduğunu ifade eden Başkan Tutdere, "Bir yıl içinde esnafa 1 milyar 280 milyon TL ödeme yaptık. Vergi ve SGK borcu olarak da 365 milyon 510 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Toplamda yaklaşık 2 milyar TL borç ödedik. Hem hizmet üretiyor hem geçmiş dönem borçlarını ödüyoruz. Mali disipline sıkı sıkıya bağlıyız" diye konuştu.

Halk Kart

Başkan Tutdere, sosyal yardımlar kapsamında geliştirilen "Halk Kart" projesine ilişkin de bilgi verdi.

"Bugüne kadar 13 bin başvuru aldık. 2 bin 300 başvurunun incelemeleri tamamlandı. İlk aşamada 100 ailemizin işlemleri bitirildi ve bu hafta hesaplarına paralar yatacak. Yardımları tamamen objektif, adil ve halkçı bir anlayışla sürdüreceğiz" dedi.

Eğitim Destekleri

Başkan Tutdere, gençlere ve öğrencilere sağlanan desteklerin de altını çizerek, "450 dezavantajlı öğrencimize kırtasiye yardımı sağladık. Üniversiteyi ilk kez kazanan 403 öğrencimize toplamda yaklaşık 4 milyon TL öğrenim desteği verdik. 2 bin 250 öğrencimizin 2 milyon TL’yi aşan YKS sınav ücretlerini de belediyemiz ödedi. Halkın parasını, halkın çocuklarına harcamaya devam edeceğiz" dedi.

Kütüphaneler

Kültür ve eğitim yatırımları kapsamında Adıyaman’a yeni kütüphaneler kazandırıldığını anlatan Başkan Tutdere, "6 Şubat sonrası Koç Holding tarafından Umut Kent’te bir kütüphane inşa edildi. Ayrıca Kâhtalı Mıçe Parkı'nda Adıyamanlı hayırsever Gürsoy ailesi tarafından yeni bir kütüphane yapılıyor. Fatih Mahallesi'nde ise Ali Yılmaz Taziye Evi'ni dersliklere dönüştürdük" açıklamasında bulundu.

Park ve Bahçeler

Başkan Tutdere, belediyenin kendi kaynaklarıyla tam 7 yeni park inşa ettiğini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın destekleriyle 44 dönümlük Atatürk Parkı'nın yapımına 15 Mayıs'ta başlayacağız" dedi.

Ayrıca Adıyamanlı sanatçı Sırrı Süreyya Önder adına da bir park yapılacağının müjdesini verdi.

Sırrı Süreyya Önder Parkı Müjdesi

Başkan Tutdere, "Sırrı Süreyya Önder’in barışçıl kimliğine yakışır bir park projesi hazırladık. Hayırseverimiz de hazır. Proje tamamlandı ve önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağız. Buradan Sırrı Süreyya Önder’e de acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Araç Filomuzu Güçlendirdik"

Başkan Tutdere, belediyeye 1 yılda 102 yeni araç kazandırdıklarını açıkladı.

Bu kapsamda; 19 kamyonet, 5 kamyon, 1 itfaiye aracı, 12 panelvan, 7 arozöz, 7 çöp kamyonu, 2 asfalt robotu, 13 otobüs, 1 cenaze aracı, 1 asfalt silindiri, 1 finisher, 2 vidanjör, 4 süpürge aracı, 12 iş makinesi, 1 yakıt tankeri ve 14 motosiklet belediyeye kazandırıldı.

109 Adet Toplanma Alanı

Afet yönetimi çalışmaları kapsamında Başkan Tutdere, "33 mahallede 109 toplanma alanının yerini belirledik, tabelalarını astık. Mehmet Akif Mahallesi'nde ilk afet lojistik depomuzu da kurduk. Bunu tüm mahallelere yaygınlaştıracağız" dedi.

"Belediye Binamız İçin Ne Emlak Konut Ne De Toki’den Bir Kuruş Destek Aldık"

Başkan Tutdere, inşaatı devam eden yeni Belediye Hizmet Binası’nın yüzde 70’inin tamamlandığını belirterek, "Temmuz ayında halkımızın hizmetine açacağız. Bu bina tamamen halkın bütçesiyle yapılıyor; TOKİ veya Emlak Konut'tan hiçbir destek alınmadı" dedi.

Halk Ekmek Ve Aşevi

Yenimahalle’de yapımı süren Halk Ekmek fabrikası hakkında da bilgi veren Başkan Tutdere, "Bu tesis günlük 90 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olacak. Şu an yüzde 72’si tamamlandı. 15 Haziran’da üretime başlayacağız" dedi.

Hayvan Pazarı Ve Kesimhane

Hayvancılık sektörü için önemli bir yatırım olan Hayvan Pazarı ve Kesimhane projesine değinen Tutdere, "140 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste 750 büyükbaş, 3 bin küçükbaş hayvan barınabilecek. Ayrıca günlük 350 kesim kapasiteli modern bir mezbaha inşa ediyoruz" dedi.

Muhtar Evleri

Muhtarların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla 7 yeni muhtar evi inşa ettiklerini ve 3 muhtar evinin eksiklerini tamamladıklarını belirten Başkan Tutdere, "Bütçemiz el verdikçe yeni muhtar evleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kreş Ve Gündüz Bakımevi

Yenimahalle'de tamamlanan kreşin kısa sürede hizmete açılacağını aktaran Tutdere, ikinci kreşin yapım çalışmalarının da devam ettiğini ve bir ay içinde tamamlanarak hizmete sunulacağını duyurdu.

Kent Lokantası, Kadın Dinlenme Evi

Başkan Tutdere, açılan Kent Lokantası, Emekli Çay Evi ve Kadın Dinlenme Evi ile halkın sosyal yaşamına destek verdiklerini, mobil ikram aracı hizmetinin de devreye alındığını açıkladı.

Sanat Sokağı

Sanat Sokağı’nın tamamen yenilendiğini belirten Tutdere, burada zabıta karakolu, kadın ve tesbih esnafına satış alanları tahsis ettiklerini, ayrıca Fortuna Kafe'yi açarak gençlere yeni sosyal alanlar sunduklarını kaydetti.

Nikah Salonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi destekli yeni nikâh salonu projesi hakkında bilgi veren Başkan Tutdere, "Salona otopark ekledik. Gelin ve damatlar araçlarıyla doğrudan otoparka inip asansörle salona çıkabilecekler" dedi.

Hayvan Barınağı

Adıyaman’da ilk kez 5 dönümlük bir hayvan barınağı inşa edildiğini belirten Tutdere, "Sokak hayvanlarımız için modern bir yaşam alanı oluşturduk" dedi.

Tozla Mücadele

Başkan Tutdere, şehirde tozla mücadele için kapsamlı önlemler aldıklarını ve bu kapsamda yıkılması gereken 1500’den fazla ağır hasarlı binanın bir an önce yıkılması gerektiğini ifade etti.

Altınşehir Revizyon Planı

Son olarak Altınşehir Revizyon Planı’na ilişkin eleştirilere yanıt veren Başkan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi rantiyecilerle ve tefecilerle iş tutmaz; Adıyaman Belediyesi halkın yanındadır. Şubat ayı Meclisimizde proje revizyonunu tamamladık, oylayarak kabul ettik ve revize edilen planı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Elbette itirazlar da oldu. Ancak biz, katılımcı belediyecilik anlayışımızla hareket ettik. Belediye Başkanı olarak bizzat hemşehrilerimizi dinledim; bir hukukçu kimliğimle kendilerine yol da gösterdim. Bazı fake sosyal medya hesapları üzerinden çalışma arkadaşlarımızı hedef alan çirkin girişimler oldu. Kimsenin emeğimizi ve çalışma arkadaşlarımızı yıpratmaya hakkı da, haddi de yoktur.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA