İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ataşehir Mahallesinde İ.K’nin elektrikli bisikletinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu bisikletin, hırsızlık, uyuşturucu gibi çok sayıda suç kaydı bulunan M.Y. tarafından çalındığını tespit etti.

Şüphelinin işyerine operasyon düzenleyen ekipler, çalıntı elektrikli motosikleti parçalanmış halde buldu.

Ekiplerce gözaltına alınan M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA