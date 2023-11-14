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6 Şubat depremlerinin üzerinden 9 aydan fazla zaman geçmesine rağmen toplu taşıma ve otobüs seferlerinin düzensizliği ile yolcu bekleme durakları çilesi bitmek bilmiyor. Adıyaman'ın dört bir tarafında, binlerce konteynerde, on binlerce insan yaşıyor. Her sabah işe ya da okula veya dershaneye gitmek zorunda olan Adıyamanlılar, yaz mevsimi boyunca kavurucu güneşte 40 dakika ile bir saati aşkın süre boyunca beklemek zorunda kalmış ve yetkililer, ne sefer sayıları ne de bekleme durakları ile ilgili gerekli adımları atmamıştı. Toplu taşıma ücretlerinin iki katı zamlanarak, 12 lira olması da minibüs sefer sayılarının artmasını sağlayamamış, vatandaşın mağduriyeti sona ermemişt. Kış mevsimi yaklaşırken de tedbir alınmaması nedeniyle dün geceden bu yana bastıran şiddetli yağmur, depremzedeleri bir kez daha mağdur etti. Yağan yağmur altında bekleyen vatandaşlar ve öğrenciler sırılsıklam olurken, şanslı bir kaç kişi bulabildikleri iş yerlerine sığınarak ıslanmamaya çalıştı.

Basın mensuplarının daha önce de sorularıyla bir hazırlık olup olmadığı yönündeki bilgi taleplerine, hepsini organize ediyoruz diyen yetkililerin, geçen süre zarfında hiçbir şey yapmadığı görülürken, 'durakları da hayırseverler yapsın diye bekliyor olmalılar' yorumları yapıldı.

Şiddetli yağmurlar ve yaklaşan soğuklar nedeniyle sığınılacak hiçbir alan olmayan konteyner kentler önünde duraklar yapılması ve toplu taşıma araçlarının daha sık geçmesini isteyen vatandaşlar yetkililerin konuya el atmasını bekliyor.

Kaynak : PHA