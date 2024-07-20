Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen açık hava sinema etkinliğinin sonuncusu, Siteler Mahallesi'nde bulunan Polis Amca İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinlikte, miniklerin ve ailelerinin büyük bir beğeniyle izlediği animasyon film gösterimi yapıldı.

“Başkan amcamıza teşekkürler”

Etkinlik süresince belediye tarafından davetlilere patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Minikler, "Filmi çok beğendik, bu etkinlik için Başkan Amcamıza çok teşekkür ederiz." diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

“Amacımız çocuklarımız ve ailelerine güzel anılar bırakmak”

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise "Çocuklarımızın ve ailelerinin birlikte vakit geçirebileceği, eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Siteler Mahallesi'ndeki açık hava sinema etkinliğimizde gördüğümüz ilgi, bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Amacımız, Adıyaman'ın her köşesinde çocuklarımıza ve ailelerine güzel anılar bırakmak." diye konuştu.

“Çocuklarımızın yüzünü güldürmek en büyük ödül”

Çocuklar için etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak, çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, bizler için en büyük ödül." ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA