Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 kürek, 1 kazma ve 1 demir aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda il merkezinde kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

