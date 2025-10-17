Ankara merkezli 10 İlde 'Change Araç' operasyonu: 35 Şüpheli Yakalandı - Videolu Haber
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda il merkezinde kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede, kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, 1 kürek, 1 kazma ve 1 demir aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Yakalanan şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
