Yetkililer, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin trafik kazalarının azaltılmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Etkinlikte sürücülere kask kullanımının önemi, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ve güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya Motosiklet Tutkunları Derneği ve Malatya Kuryeler Derneği üyelerine yönelik eğitim düzenlendi.

