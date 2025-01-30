Protokol Töreni Gerçekleştirildi

Adıyaman Belediyesi makamında düzenlenen imza törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Şehir Dedektifi Kent Çevre ve Sanat Derneği Kurucusu Gizem Kıygı, Tasarım ve Uygulama Koordinatörü Dr. İpek Kay ve saha sorumlusu Fatma Tülay Hazardernek katıldı.

Depremle Zarar Gören Kentsel Bellek Sanat Yoluyla Güçlendirilecek

İmzalanan protokol kapsamında başlatılan proje, Adıyaman’da yaşayan çocukların şehrin tarihi ve kültürel mirasını tanımasını sağlarken, deprem nedeniyle zarar gören kentsel bellek ve aidiyet duygusunu sanat yoluyla güçlendirmeyi hedefliyor.

Proje süresince çocuklara yönelik kent temalı atölyeler düzenlenecek. Çocukların yaşadıkları kenti keşfetmelerini ve sanatsal üretim yapmalarını teşvik eden çalışmalar, beş gün sürecek olan Perre Çocuk ve Kent Bienali’nde müzik ve tiyatro performansları eşliğinde sergilenecek.

Başkan Tutdere: “Depremle Zarar Gören Belleğimizi Sanat Yoluyla Güçlendireceğiz”

Protokol imza töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projenin Adıyaman için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“İKSV Ortaklaşa Programı desteğiyle hayata geçirilecek bu projeyle, çocuklarımızı Adıyaman’ın tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturacağız. Aynı zamanda, depremle zarar gören kentsel belleğimizi sanat yoluyla güçlendireceğiz. Çocuklarımızın yaşadıkları kenti keşfetmelerini ve sanatla iç içe büyümelerini sağlayacak bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışma şimdiden Adıyaman’ımıza hayırlı olsun.”

Proje kapsamında gerçekleştirilecek atölyelerle çocukların kent bilincinin artırılması ve sanatsal yaratıcılıklarını geliştirmeleri hedeflenirken, Adıyaman’ın kültürel mirasına yönelik farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.

Kaynak : PHA