Toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır’da 2024 yılı için 774 projenin yatırım programına alındığını ve bu projelerin toplam maliyetinin 119 milyar 288 milyon 697 bin TL olduğunu belirtti. Bu projelerin gerçekleşmesi için 28 milyar 812 milyon 914 bin TL ödenek tahsis edildiğini aktaran Zorluoğlu, şu ana kadar 325 projenin tamamlandığını, 235’inin devam ettiğini ve 118 projenin ise ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Diyarbakır’a Yeni Sağlık Yatırımları

Diyarbakır’ın sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni projelerin hayata geçirileceğini belirten Vali Zorluoğlu, şu bilgileri paylaştı:

600 yataklı yeni bir üniversite hastanesi yapılacak. Mevcut üniversite hastanesinin yetersiz kaldığını vurgulayan Zorluoğlu, yeni hastanenin bölge halkına daha modern ve etkin sağlık hizmeti sunacağını söyledi.

İkinci şehir hastanesi için çalışmalar başladı. Şu anda yapımı süren ilk şehir hastanesinin yüzde 40’ının tamamlandığını aktaran Vali, 1400 yatak kapasiteli ikinci şehir hastanesinin 2026 yılı yatırım programına alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Silvan Projesi’nde Kritik Aşama

Diyarbakır’ın en önemli projelerinden biri olan Silvan Barajı ve Tünelleri Projesi’nin yakından takip edildiğini belirten Vali Zorluoğlu, Babakaya ve Silvan tünellerinin 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretimde büyük bir artış yaşanacağını vurguladı.

Sanayi ve Tarım Yatırımları Hız Kazandı

Diyarbakır’ın ekonomik gelişimi için sanayi ve tarıma yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Vali Zorluoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) genişletildiğini ve yeni OSB projelerinin başlatıldığını söyledi.

Diyarbakır OSB’nin 5. ve 6. etaplarının genişletilmesi için çalışmaların sürdüğünü, 5. etabın onaylandığını açıkladı.

Karacadağ OSB’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Zorluoğlu, bu bölgenin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını dile getirdi.

Silvan ilçesinde Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bu yatırımın, Silvan Barajı’nın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretimi artırarak istihdam yaratacağını kaydetti.

Turizmde Büyük Atılım: “Kral Yolu” Projesi Geliyor

Diyarbakır’ı turizmde cazibe merkezi haline getirecek Kral Yolu Projesi hakkında bilgi veren Zorluoğlu, projenin Çüngüş’ten başlayıp Çermik, Ergani, Eğil, Merkez, Çınar ve Zerzevan’a kadar uzanacağını söyledi. Yaklaşık 350 kilometrelik bir turizm rotası oluşturulacağını belirten Vali, bu projenin kültürel ve sosyal yaşamı da içine alan bütüncül bir turizm çalışması olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Eğil ilçesinde yapılacak seyir terası projesi ve Çermik ilçesinde hayata geçirilecek pazar yeri projesinin protokolünün imzalandığını belirtti.

Toplantının Sonuçları

Toplantı kapsamında, yatırım projelerinin mevcut durumları değerlendirildi, sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri tartışıldı. Diyarbakır’ın altyapı, sanayi, tarım, sağlık ve turizm alanlarında büyük yatırımlara sahne olacağı belirtilirken, önümüzdeki dönemde bu projelerin hız kazanacağı vurgulandı.

Kaynak : PHA