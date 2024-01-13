Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen'in öncülüğünde yürütülen çalışmada 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Atatürk Anaokulu"nun açılışı yapıldı.

Düzenlenen törene; Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, STK temsilcileri ile öğrenciler, vatandaşlar ve velileri katıldı.

Törende konuşan Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, yeni bir eğitim kurumu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra kürsüye çıkan ve proje hakkında bilgi veren Gülben Ergen, "Deprem bölgelerinde anaokulu projelerimiz var. Almanya'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın Kinder Heilen e.V. Derneği altında iki tane birleşip açtık anaokulumuzu. Burası derneğimizin 51'nci anaokulu Gölbaşı ilçemize ilk defa geliyorum. Daha önce bir araya gelemediğim bir çok dost ve arkadaşlarımızla burada bir araya geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesiminin ardından katılanlar okulu gezerek, Gülben Ergen'le hatıra fotoğrafı çekti.



Kaynak : PHA