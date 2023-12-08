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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Tarla Faresi Mücadelesi eğitimine Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan'ın da katıldığı ettiği eğitimde İl Müdürlüğü Teknik elemanları Zir. Müh. Muzaffer Bazer ve Abdurrahman Aydın, muhtarlara ve üreticilere mücadele hakkında bilgiler verildi.

Kentte tarla faresi popülasyonunda görülen yoğunluğa ve toplu mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Çiftçilerim, mücadelede kullanacakları zehirli yemi il ve ilçe müdürlüklerinden alabilecekleri belirtildi.



Kaynak : PHA