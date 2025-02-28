Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi tarafından finanse edilen " Adıyaman İlinde Üretim ve İstihdam İçin Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 360 çiftçiye ve üreticiye 360 adet Motorlu Sırt Pülverizatörü ve Budama Makası dağıtımı yapıldı.

Dağıtım törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve çiftçiler katıldı.

Adıyaman’da bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla dağıtımı yapılan Motorlu Sırt Pülverizatörü ve Budama Makaslarının üreticilere hayırlı olmasını dileyen Vali Osman Varol, "Hayata geçirilen bu proje ile ekonomisinin temeli tarıma dayanan Adıyaman’da çiftçilerimizin ve üreticilerimizin modern ekipmanlarla daha verimli çalışmalarının sağlanması hedefleniyor. Projenin toplam bütçesi 16 milyon lira. Bu projeye emek ve katkıda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından üreticiler Motorlu Sırt Pülverizatörü ve Budama Makaslarını teslim aldı.

Son olarak Vali Varol, Adıyaman’da bağcılığın üretim kapasitesinin artırılması amacıyla her daim çalışan ve üreten çitçilerin ve üreticilerin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak : PHA