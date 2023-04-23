Kahta’ya bağlı Tuğlu Köyü Yeşildirek Mezrası ve çevresinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken badem bahçelerine de büyük ölçüde zarar verdi. Hayatları boyunca ilk defa bu kadar büyük ve iri şekilde dolu yağışı gördüklerini ifade eden köylüler; “Cevizden de büyük ve iri olan bir dolu yağışını ilk defa görüyoruz. Yağış sonrası meyve bahçelerimiz özellikle badem bahçelerimiz büyük ölçüde zarar gördü. Bunun yanı sıra araçlarımız, evlerimiz, arabalarımız hepsi zarar gördü. Deprem ve selden sonra bu sefer de dolu yağışı ile sarsıldık. Bahçelerimizde sağlam meyve ağaçlarımız kalmadı. Bir yıllık emeğimiz boşa gitti. Devletimizden yardım bekliyoruz” dediler.

Kaynak : PHA