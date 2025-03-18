Şehitlikte Anma Töreni Düzenlendi

Anma programı, Adıyaman Şehitliği’ndeki törenle başladı. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfiller bırakırken, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Törenin ardından anma etkinlikleri, Adıyaman Valiliği Konferans Salonu’nda devam etti.

Çanakkale Ruhu Sanatsal Gösterilerle Yaşatıldı

Adıyaman Valiliği tarafından organize edilen programda, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sahnelendi. Çanakkale Zaferi’ni anlatan şiirler okunarak ağıtlar yakıldı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Adıyaman Valiliği’nin anma mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün kutsal vatanımızda hür ve bağımsız yaşıyorsak, bu şanlı bayrağımıza kanının rengini veren, ay yıldızımıza yüreklerinin aydınlığını katan aziz şehitlerimizin fedakârlıkları sayesindedir. Tarihi, kalemle değil kanlarıyla yazarak bu topraklar için güneş olup batan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Vatan sizlere minnettardır.”

“Çanakkale Zaferi Tarihe Sığmaz”

Programda, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne şiirinden dizeler okunarak şehitlerin fedakârlıkları bir kez daha hatırlatıldı:

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın,

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.”

Adıyaman Valiliği, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını vurgulayarak, Çanakkale ruhunun kıyamete kadar gönüllerde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA