Şehitlikte Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Adıyaman Şehitliği’nde düzenlenen törene, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve il protokolü ile birlikte Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Törende, anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılarak Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma töreninin ardından Başkan Tutdere ve beraberindeki protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek, şehitler için bir kez daha dualar etti.

Valilikte Anma Programı Düzenlendi

Adıyaman Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programı, Çanakkale Zaferi’ni konu alan sinevizyon gösterimi ile başladı. Öğrenciler, şehitler için yazılan kahramanlık şiirlerini seslendirirken duygusal anlar yaşandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Tiyatro ve Oratoryo Büyük İlgi Gördü

Anma programı kapsamında, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi ve oratoryo, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Törene katılan yetkililer, Çanakkale Zaferi’nin milletin bağımsızlık mücadelesindeki önemini bir kez daha vurgularken, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA