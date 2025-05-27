Tüm Adıyaman Halkı Davetli

Gençlere yönelik moral ve dayanışma amacı taşıyan konser, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO ve Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle düzenleniyor. Konser, ücretsiz olup tüm halkın katılımına açık olacak.

Etkinliğe dair yapılan açıklamada, “Adıyamanlı gençlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinlikte buluşmaya davet ediyoruz. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, yürekleri ısıtacak bir akşam bizi bekliyor” denildi.

Buray’dan Adıyaman’a Özel Performans

Sevilen sanatçı Buray, Adıyamanlı gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. “Senin Yüzünden”, “Aşk Bitsin”, “İstersen” gibi hit parçalarıyla tanınan sanatçı, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde kurulacak sahnede sevenlerine unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak.

Tarih ve Yer Bilgisi:

Kaynak : PHA