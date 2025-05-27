“Ruhi Kılıçkıran’dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Uzanan Kutlu Şehadet Zinciri”

Ali Önat, mesajında, ülkücü şehitlerin tarih boyunca verdikleri mücadeleyi ve uğruna can verdikleri değerleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Başta aziz şehidimiz, Ülkücü Hareket’in kutlu neferi, Milliyetçi Türkiye davasının yılmaz savunucusu Şehit Bakanımız Gün Sazak olmak üzere; vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canını feda eden tüm Ülkücü şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.

1968 yılında İstanbul Üniversitesi’nde şehit edilen ilk Ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran’dan, 2015 yılında İzmir Ege Üniversitesi’nde bölücü terör örgütü yandaşları tarafından şehit edilen son Ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar nice yiğit dava arkadaşlarımız şehitlik mertebesine ulaşmıştır.”

“İdam Sehpalarına 'Vatan Sağ Olsun' Diyerek Gittiler”

MHP İl Başkanı Önat, 12 Eylül sürecinde yaşananları da hatırlatarak, ülkücülerin yalnızca fiziki saldırılarla değil, iftira, işkence ve idamlarla da karşı karşıya kaldığını belirtti.

“Bu kutlu yolda sadece kurşunlara değil, iftiralara, işkencelere ve darağaçlarına da maruz kalınmıştır.

12 Eylül sonrası, Ülkücü Hareket’in mensupları zindanlara atılmış, bazıları idam edilmiştir.

İdam sehpalarına yürürken bile 'Vatan sağ olsun' diyen bu yiğitler, Türk milliyetçiliğinin onur abideleri olarak hafızalara kazınmıştır.”

Adıyamanlı Ülkücü Şehitlere Vefa

Ali Önat, açıklamasında Adıyamanlı Ülkücü şehitleri de özel olarak andı.

“Bu vesileyle, Adıyamanlı Ülkücü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Aziz hatıraları yalnızca Adıyaman’ın değil, bütün Ülküdaşlarımızın gönlünde ebediyen yaşayacaktır.”

“Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun”

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, açıklamasının sonunda tüm Ülkücü şehitlerin anısını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak şu mesajla anmayı sonlandırdı:

“Tüm bu kahramanların aziz hatıraları milletimizin gönlünde daima yaşayacak; verdikleri kutlu mücadele bizlere her daim rehber olacaktır.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Kaynak : PHA