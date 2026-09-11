Gerçekleştirilen denetimlerde; satış ve depolama yerlerinin fiziki şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, etiket ve karekod bilgileri, stok ve belge kayıtları ile B-Reçete Sistemi'nin doğru ve etkin kullanımı kontrol ediliyor. Ayrıca ürünlerin mevzuata uygun şekilde reçetelendirilerek satışının yapılıp yapılmadığı inceleniyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, denetimlerin yalnızca mevzuata uygunluk açısından değil, aynı zamanda üretici sağlığı, çevre güvenliği ve gıda güvenilirliği açısından da büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

'Bitki koruma ürünlerinin doğru koşullarda muhafaza edilmesi ve mevzuata uygun şekilde kullanılması; üretici sağlığı, çevre güvenliği ve güvenilir gıda üretimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz.'



İl Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin güvenli ve mevzuata uygun şekilde satışının ve kullanımının sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE