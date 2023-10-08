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Alınan bilgiye göre olay Demokrasi Parkı içerisinde meydana geldi.

İki grup arasinda bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.Ö aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastnesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan E.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.