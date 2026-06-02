Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.Y., isimli bir kişi bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Gelen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada M.Y., isimli bir kişi bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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