25 yıllık lostra ustası Mustafa Adalı: “Biz gidersek bu meslek de gider”

25 yıldır Adıyaman merkezde lostra esnafı olarak ayakkabı boyacılığı yapan Mustafa Adalı, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Ayakkabı boyacılığı artık meslek değil, sadece geçmişin hatırası gibi kaldı. Eskiden insanlar bayram öncesi hazırlanır, ayakkabısını boyatırdı. Şimdi ne gelen var ne giden” diyerek hem ekonomik hem de kültürel değişime vurgu yaptı.

“Bu Meslek Bir Kültürdür, Ama Yaşayanı Kalmadı”

Adalı’nın ifadesine göre bayramlar bile artık eskisi gibi coşkulu geçmiyor. “Eskiden bir hafta öncesinden hazırlıklar başlardı. Salıncaklar kurulur, çocuklar sokaklarda heyecanla bayramı beklerdi. Şimdi ise ne sokakta ne dükkanda hareket var. Sanki bayram değil, sıradan bir gün gibi,” diyor.

“Deprem Her Şeyi Yıktı, Umudu da…”

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da iş yapmanın daha da zorlaştığını belirten Adalı, “Adıyaman yıkıldı. Dükkanlar, çarşılar, işyerleri… İnsanlar geçinecek durumda değil. Gelen para kurbana gidiyor. Vatandaş kendine ayakkabı alamıyor ki boyatmaya gelsin,” diyerek kentteki ekonomik daralmayı dile getirdi.

“Bizden Sonra Bu Mesleği Yapacak Kimse Kalmayacak”

Boyacılığın sadece bir geçim yolu değil, aynı zamanda bir sanat ve gelenek olduğunu hatırlatan Mustafa Adalı, gençlerin bu işe ilgi göstermediğini söylüyor:

“Bu iş artık bizimle bitecek. Gençler zaten başka işlerin peşinde. Biz yaşlandıkça bu kültür de unutulacak. Oysa bu bir gelenek. Ayakkabı temizliği bir nezakettir. İnsan önce ayakkabıya bakar. Elbisen lüks olsun, ayakkabın kirliyse her şey boşa. Ama bunu kimse düşünmüyor artık.”

“Ayakkabı Elbiseyi Gösterir”

Adalı, temiz ve bakımlı ayakkabının bir insanın dış görünümünde ne kadar belirleyici olduğuna da değiniyor:

“Bir yere gideceksen, valiyle, müdürle, biriyle görüşeceksen önce ayakkabın temiz olmalı. Millet önce ayağa bakar. Ayakkabıyı gösteren temizliktir. Biz de yıllardır bu geleneği yaşatıyoruz. Ama yaşatmaya çalışan da kalmadı.”

“Ayakta Kalmak İçin Mücadele Veriyoruz”

Kurban Bayramı vesilesiyle bile işlerinde kıpırdanma olmadığını belirten Adalı, hem ekonomik hem de kültürel olarak ayakta kalmakta zorlandıklarını belirtti. “Esnaf olarak zaten ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bayram bile umut olmuyorsa, ne zaman olacak?” diye soruyor.

Mustafa Adalı gibi birçok geleneksel meslek erbabı, özellikle Adıyaman gibi deprem sonrası toparlanmaya çalışan şehirlerde ekonomik destek ve toplumsal farkındalık bekliyor. Kaybolmakta olan mesleklerin yaşatılması için yerel yönetimlerin, STK’ların ve kültürel kurumların desteği her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Kaynak : PHA