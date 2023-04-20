Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok yıkımın gerçekleştiği iller arasında yer alan Adıyaman'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Türk Telekom'un bulunduğu bölgeye Basın Sitesi oluşturularak hizmete sunuldu.

13 gazetecinin hayatını kaybettiği ve bir çok gazetecinin ise ofisi yıkılarak hasar görürken depremzede gazeteciler için Adıyaman Konteynır Basın Sitesi çalışması tamamlandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile yapılan görüşülmesinin ardından başlatılan çalışmayla yaklaşık 15 gün süren çalışmada Basın Sitesinin yapımı tamamlanarak, noter huzurunda çekilen kurayla sahiplerine teslim edildi.

Sosyal medya hesabından basın mensuplarına hayırlı olsun dileklerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Afette iş yerlerini kaybeden Adıyamanlı yerel basınımızın çalışmalarına devam edebilmeleri için AFAD işbirliğinde, valiliğimiz koordinesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapılan Basın Sitesi, noter huzurunda yapılan kurayla yerel basın temsilcilerine verildi. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Basın Sitesi'nin bulunduğu alanda incelemede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın,"Adıyaman'da faaliyet gösteren basın mensupları için yapılan ‘Konteyner Basın Sitesi’nde incelemelerde bulunuyoruz. Değerli basın çalışanlarımıza ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Adıyamanlı gazeteciler için, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan basın ve medya sitesinin hizmete açılmasına az bir süre kalmış. Yapılan çalışmalarda emeği geçenlerden Allah razı olsun." Dedi.

"Bu sözümüzü gerçekleştirdik"

Depremzede gazetecilerin talepleri çerçevesinde girişimlerde bulunan, Adıyaman’da Koordinatör Vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise,"Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği Adıyaman Konteynır Basın Sitesiyle ilgili yerel basından, ulusal basından haber almak artık bu bölgedeki insanlar için nefes almak gibi. İnsanlar, Adıyamanlılar ve İstanbul’daki Adıyamanlılar, gurbetteki Adıyamanlılar, Adıyaman ile ilgili haber almak istiyorlar. Buradaki yapılan çalışmaları görmek istiyorlar. Biran önce yerel basının da ayağa kaldırılması gerekiyor. İş yeri yıkılan ve sıkı takip edilen basın Adıyaman’da oldukça güçlü, basınıyla yaşayan bir il. Hem Adıyaman’da, hem gurbette insanı çok olan bir şehir. Sizlerde biliyorsunuz ki; Adıyaman turizm şehri, bu anlamda hem yerel hem de ulusal basında çokça yer alan bir şehir. Basın mensubu arkadaşlar zor şartlarda çadırlarda halka haber vermekten vazgeçmeyerek, haberlerine çadırlarda ve konteynırlarda devam ediyorlar. Bizim onlara Basın Sitesi yapma sözümüz olmuştu. Bu sözümüzü gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Basın Sitemiz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı buranın hem alt hem de üst yapı masraflarını, aynı zamanda kurulumunu üstlendi." Şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA