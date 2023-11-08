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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları için özenle hazırlık yapıyor. Şehirdeki ulaşımın daha rahat ve konforlu hale gelmesini hedefleyen Adıyaman Belediyesi, Eski Zey Caddesi'nde asfaltlama çalışması öncesi freze çalışması yapıyor.

Yol kalitesini artırmak ve yolda yükselmeleri önlemek amacıyla, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, freze çalışması gerçekleştiriyor. Güçlü araç filosuna sahip olan Adıyaman Belediyesi, freze makineleri sayesinde eski asfalt yüzeyini kazıyarak yeni asfalt için uygun zemin oluşturuyor.

Çalışma hakkında bilgi aktaran yetkililer, bu çalışmaların şehirde daha dayanıklı ve kaliteli yolların inşası için önemli bir adım olduğunu vurgularken eski asfaltın kazılması ve yeni asfaltın dökülmesi, yolların daha uzun ömürlü olmasına ve sürücülerin daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşamasına katkı sağladığını belirtiyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabalarıyla şehirdeki yol ağını iyileştirme çalışmaları devam ediyor.



Kaynak : PHA