Adıyaman Valiliği Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Son bir aylık dönemde il genelinde park ve bahçeler, konteyner kentler, kız yurtları, okul çevreleri, motosiklet ve yol kontrol noktalarında çok sayıda uygulama gerçekleştirildi. Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzensiz göç, narkotik ve huzur uygulamalarına ağırlık verildi.

406 Aranan Şahıs Yakalandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 127'si hapis cezası olmak üzere toplam 406 şahıs yakalandı. Giriş-Çıkış uygulama noktalarında 22 bin 681 şahıs sorgusu 3 bin 568 araç denetimi yapılmış 37 şahıs (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalandı. 342 adet mermi, 21 adet farklı marka ve çapta tüfek, 14 adet kesici/delici alet, 11 adet farklı marka ve çapta tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 3 bin 214,26 gr esrar, bin 533,43 gr bonzai (kannabinoid), 766,12 (g) metamfetamin, 504 (adet) sentetik ecza hap, 5,80 (g) eroin, 8 (adet) ecstasy, 5 (adet) uyuşturucu kullanma aparatı, 1 (adet) captagon, 159 (adet) kaçak emtia, 104 (litre) kaçak içki, 40 (adet) tarihi eser, 30 (adet) gümrük kaçağı cep telefonu, 9 (adet) muhtelif kazı malzemesi, 7 (adet) sahte belge ele geçirildi.

Asayiş Olaylarında Yüzde 94 Aydınlatma Oranı

Asayiş Şube Müdürlüğünce son bir aylık dönemde il genelinde 799 olay meydana geldi. Bu olayların 752'si aydınlatılırken, aydınlatma oranı yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

Kişilere karşı işlenen suçlar (yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi) kapsamında meydana gelen 378 olaya yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 373 olay aydınlatıldı. Olaylara karıştığı tespit edilen 509 şüpheli yakalandı.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar (ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi) kapsamında gerçekleşen 159 olaydan 119'u aydınlatıldı. Olaylara karıştığı belirlenen 126 şüpheli yakalandı.

Terörle Mücadelede Tam Aydınlatma

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünce son bir aylık dönemde il genelinde 15 olay meydana geldi. Bu olayların tamamı aydınlatılırken, aydınlatma oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

26-31 Aralık 2025 tarihleri arasında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 25 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler neticesinde 6 şahıs tutuklandı, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 13 şahıs hakkında ise idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere işlem tesis edildi.

Organize Suçlara Yönelik Operasyonlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce son bir aylık dönemde il genelinde 39 olay meydana geldi. Olayların tamamı aydınlatıldı. 13 Ocak 2026 tarihinde il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' suçundan 22 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadelede 3 Kilo 56 Gram 820 Miligram Skunk (Esrar) Maddesi Ele Geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir aylık dönemde il genelinde 145 olay meydana geldi. Bu olayların tamamı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şehirlerarası otobüsle seyahat eden bir şahıstan 3 kilo 56 gram 820 miligram skunk (esrar) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siber Suçlarla Mücadele ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Son bir aylık dönemde siber suçlar kapsamında 19 olay meydana geldi. Bu olaylardan 10'u aydınlatılırken, 9 olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 94 adet araştırma raporu tanzim edildi. Ayrıca suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında 3 bin 127 öğrenci ve öğretmene yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

Düzensiz Göçle Mücadele Çalışmaları

Son bir aylık dönemde 16 yabancı uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca 4 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine sevk edildi. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği tespit edilen 217 yabancı uyruklu şahsa toplam 2 milyon 838 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetimleri Artırıldı: 46 Milyon 211 Bin 589 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Trafik akışının düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 84 bin 682 araç ve 5 bin 19 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 11 bin 760 araç ve motosiklete, 1.542 sürücüye işlem yapılırken, 839 araç trafikten men edildi. Toplam 46 milyon 211 bin 589 TL idari para cezası uygulandı.

Okul Servislerine Yönelik Denetimler

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak il merkezinde yapılan okul servisi denetimlerinde 809 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi. Kurallara uymadığı tespit edilen 45 okul servisine toplam 104 bin 145 TL idari para cezası uygulandı.

