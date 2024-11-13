Kozmetik ürün reyonunda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken A.K. ve B.K. isimli karı koca, ürünleri çanta ve ceplerine saklamaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinde yakalanan şahıslar, polise teslim edildi.

"Gözaltına Alındılar"

Şahıslar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadeleri alındı. Sorgu ve sağlık kontrollerinin ardından A.K. ve B.K., Adıyaman Adalet Sarayı’na sevk edildi. Haklarında “hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan zanlılar, mahkemeye çıkartıldı.

"Olay Güvenlik Kameralarına Yansıdı"

Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çiftin reyonlar arasında dolaşırken ürünleri çalmak için organize şekilde hareket ettiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin dikkati ve müdahalesi sayesinde hırsızlık girişimi kısa sürede engellendi.

Kaynak : PHA