Adıyaman Perre Off-Road Kulübü Başkanı Emrah Parlar başkanlığında tutku dolu Off-Road gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye Malatya Off-Road Kulübü başkanı ve kulüp üyeleri araçlarıyla katılım sağladı. Festival alanında açıklama yapan 7 Renk Kültür Sanat ve Doğa Festivali kurucusu Şükrü Aydın, 'İnsanları üç gün boyunca burada kamp alanlarında ağırladık. Festivalin üç günü de çok etkili geçti. Festivale, müthiş bir rağbet gördüm' dedi.

Festivalin çeşitli dernek ve kulüplerin işbirliğiyle düzenlendiğini açıklayan Aydın, festivalde atçılık, trekking, motosiklet, offroad, yamaç paraşütü, kamp ve fotoğraf sergisi gibi birçok etkinliğin yer aldığını söyledi.

'Üç Gün Boyunca Başarılı Bir Organizasyon Geçirdik'

Adıyaman halkı ve çevre illerden gelen katılımcılardan büyük ilgi gördüklerini ve başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın, 'Festivalde, Adıyaman halkı ve çevre illerden müthiş bir yoğunluk vardı. Festival bayağı da etkili geçti, güzel geçti. İnsanları üç gün boyunca burada kamp alanlarında ağırladık. Stantlarımızda yemek ikramında bulunduk' dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bayır'dan Önümüzdeki Yılki Festivale Destek Sözü

Festivalin gelecek yıl da düzenleneceğini belirten Aydın, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır'ın etkinliğe destek sözü verdiğini ifade ederek, 'Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Ufuk Bayır bize söz verdi, seneye gerçekleştireceğimiz festivale destek verecek. Festivalimizi sponsorlar üzerinden gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'Bundan Sonra Her Yıl Katkı Vereceğiz'

Festivalin ana sponsorluğunu üstlenen MG İnşaat Firması sahibi Muharrem Geçer, gençlik etkinliklerinin gençler ve şehir için önemini vurgulayarak, Bu tür etkinlikler gerçekten Adıyaman'ımız için, gençlerimiz için çok önem arzu ediyor. Bu gençlik festivalini, sürekli devam ettirmemiz için herkesin katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra her yıl katkı vereceğiz' ifadelerini kullandı.

'Gençlere Artık Bir Hobi Aşılamamız Gerekiyor'

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla festivalin önemine değinen Geçer, Buradan bunu iletmek istiyorum. Çünkü gençlere artık bir hobi aşılamamız gerekiyor. Kahvelerden, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bu tür hobiler elde etmek gerekiyor. Off-road, basketbol ve doğa sporları gibi etkinliklere yer verirsek gençlerimizi sahiplenebiliriz. Bu noktada gençlerimize, Adıyamanlı halkımıza ve herkese katkı sunmuş oluruz' dedi.

Geçer açıklamasının sonunda, firma olarak her yıl bu tür etkinliklere destek vereceğini belirterek, herkesi bu konuda sorumluluk almaya davet etti.

'Memleketimiz ve Memleketimizin Gençleri İçin Çalışıyoruz'

Ferzan Beton İnşaat Firması sahibi, Perre Off-Road Kulübü üyesi ve festivalin yan sponsorluğunu üstlenen Yusuf Aslan ise 'Adıyaman Off-Road Kulübü'nde, Adıyaman Fotoğrafçılar Kulübü'nde, Adıyaman Kampçılar Kulübü'nde sürekli böyle aktif halde çalışıyoruz. Memleketimiz ve memleketimizin gençleri için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Festival, fotoğraf sergisi ve yamaç paraşütü gibi birçok etkinlikle gün boyu devam etti.

