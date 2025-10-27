Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen '7 Renk Kültür Sanat ve Doğa Festivali' üçüncü gününde de binlerce kişiyi ağırladı. Festival boyunca aktif olan 02 Kamp Kulübü ve Adıyaman Gökyüzü Motosiklet Kulübü üç gün süren etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

02 Kamp Kulübü başkanları Hüseyin Yapık ve Özlem Yapık çifti, festivalin coşkuyla kutlandığı belirtirken, gelecekteki etkinliklerde daha yüksek katılımla daha güzel sonuçlar elde edileceğini ifade etti.

Kadınların bu tür faaliyetlere katılımını teşvik etmek istediklerini vurgulayan Hüseyin Yapık, '4'üncüsünü düzenlediğimiz 7 Renk Festivali'ne Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ gibi çevre illerden katılan sporcularımıza, Adıyaman Gökyüzü Motor Kulübü'ne sonsuz teşekkür ederiz. Eşim başta olmak üzere hep birlikte, bu tür düzenlenen etkinliklerde kadınların da önünü açmak istiyoruz. Aynı zamanda, eşimle beraber Kick Boks antrenörü ve hakemiyiz. Tüm sporcuların da bu tür faaliyetlere katılmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Üç gün süren festivali büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Özlem Yapık, '4'üncüsünü düzenlediğimiz 7 Renk Festivali'ni gerçekten de coşkuyla kutladığımızı düşünüyorum. Ancak katılımcılar daha fazla olursa daha güzel şeyler ortaya çıkacak. Eşimin de dediği gibi bu festivale ailece gelen insanlar oldu. Bundan sonraki festivallerde, katılımın biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. B Şükrü hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Adıyaman Gökyüzü Motosiklet Kulübü Başkan Yardımcısı Serhat Uğurlu, iki aylık genç bir kulüp olmalarına rağmen, memleketleri ve arkadaşları için etkinliklere katkıda bulunmayı amaçladıklarının altını çizerek, 'Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 7 Renk Festivali'ne grubumuz iki aylık olmasına rağmen katılım sağladık. Elimizden geldiği kadar, memleketimiz ve arkadaşlarımızın bu tür keyifli festivallere katılabilmeleri için katılımımızı sağladık. İnşallah bundan sonra da festivallere katılım sağlayacağız. Buradan Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Şükrü beye, Patiyaman Derneği'ne, O2 Kamp Kulübü'ne, Perre Off-Road ekibine ve özellikle Emrah Başkanımıza çok teşekkür ederiz' dedi.

Gökyüzü Motosiklet Kulübü olarak festivalde yaklaşık 35 motor ve 60 kişilik bir ekip ile sahne aldıklarını belirten Uğurlu, 'Grubumuz 70 kişilik ama yaklaşık olarak katılım sağlayan 60 kişiydik. Kamp kurma aktivelerimizi gerçekleştirdik. Gayet, güzel ve eğlenceli bir şekilde son buldu' ifadelerini kullandı.

Festivalde Çocuklar Da Aileleriyle Birlikte Keyifli Anlar Geçirdi

Çocuklardan cimnastiğe küçük yaşlarda başlayan ve bu alanda daha önce Adıyaman birincisi olan Ecem Yapık, 'Neredeyse kampta büyüdüm. Festivalde çok eğleniyoruz' dedi.

Çocuklardan Çınar Geçer ise, 'Festival çok güzel geçti. Festivale ailemle katıldım. 7 Renk Festivali'ne herkesi davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

