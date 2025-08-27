Yunus Emre Mahallesi’ndeki kilise inşaatı bitme aşamasına gelirken, Kayalık Mahallesi’ndeki çalışmalara vatandaşların engel olmasıyla ara verildi. Diğer projeler ise sessiz sedasız ilerliyor.

En dikkat çekici nokta ise Adıyaman Mor Petrus ve Mor Pavlus Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek’in bu süreçten haberdar olmadığını, açılan kiliselerin kendi cemaatleriyle bir ilgisi bulunmadığını açıklaması oldu.

12 Tır Yardım, 6 Kilise Ruhsatı mı?

İddialara göre süreç, 7 Haziran 2024’te Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Belediye Meclis Üyesi Ece Tuncay’ın Ankara’da yaptığı ziyaretle başladı. Görüşmede, Kurtuluş Kilisesi tarafından Adıyaman’a gönderildiği belirtilen ancak Mersin Limanı’nda bekleyen 12 TIR yardım malzemesinin durumu ele alınmıştı.

Aradan geçen 15 ayda ne bu yardımlar Adıyaman’a ulaştı ne de bir başka destek geldi. Ancak aynı süreçte belediyeden 6 kilise için ruhsat verildiği ortaya çıktı.

Halkın Kafasında Soru İşaretleri

Adıyaman’da kiliseye giden vatandaş sayısının yok denecek kadar az olması, “Bu kadar kilise kimin için yapılıyor? Amaç ne?” sorularını beraberinde getirdi. Özellikle geçmişte bölgede yaşanan misyonerlik faaliyetleri akıllara gelirken, “İmar Kanunu’na göre ruhsat verilmiş olsa da, bu karar kamuoyuna sorulmalıydı” eleştirileri yükseliyor.

Kiliseler Kime Hizmet Edecek?

Metropolit Ürek’in onay vermediği bu kiliselerin hangi mezhebe, hangi gruba veya hangi amaçla hizmet edeceği hâlen belirsizliğini koruyor. Adıyaman’da tek bir kilise zaten mevcutken, 6 yeni kilisenin yükselmesi “yardım kılıfı altında başka bir pazarlık mı yapıldı?” sorularını gündeme taşıyor.

Haber: Mehmet Elçi