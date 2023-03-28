Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçimde Adıyaman'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) aday adayları başvurularında 21 kadın aday adayı yer alırken toplam 160 kişinin başvuru yaptığı görülürken, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 8 kadın aday adayına yer verilirken toplam 60 kişi ise başvuruda bulunarak aday adaylığı sürecini başlattığı, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise (MHP) 17 aday adayı içerisinde 3 kadın aday adayı yer aldı.

İYİ Parti aday adaylığı başvurusunda 1 kadın aday adayı yer alırken 20 başvuru yaptığı öğrenilirken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) iken seçimlere Sol Yeşil Partisi (YSP) olarak gireceği açıklanırken kadın aday adayına yer verilmezken 8 aday adayı başvurduğu öğrenildi.

En çok aday adayı AK Parti'de yer alırken hemen arkasında ise CHP takip etti.

Kaynak : PHA