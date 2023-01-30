Bakanlığın fırsat eşitliğini sağlama yönündeki politikaları doğrultusunda Adıyaman’da daha önce taşımalı eğitim gören 17.868 öğrenci ve okul öncesinde eğitim gören 1.520 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlandı. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalarla 6 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. Eğitim - öğretim dönemiyle birlikte hem taşımalı eğitim gören okullardaki ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı arttırılacak, hem de okul öncesi kurumlarda eğitim gören tüm öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlanacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonunda 6 Şubat itibariyle Adıyaman’da eğitim gören 15 bin okul öncesi öğrencisinin tamamına ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlanacak. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında da 27 bin öğrenci de ücretsiz yemek fırsatından yararlanacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, ücretsiz yemek hizmeti veren Adıyaman Öğretmenevi mutfağındaki kapasite arttırma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında Adıyaman Öğretmenevi Müdürü Aziz Özbilgiç ve çalışanlardan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Bakanlığımızca bu sene ilk defa okul öncesi öğrencilerimize de ücretsiz yemek desteği verilerek okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Daha önce il genelinde 1.520 okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek dağıtırken 2. dönemden itibaren 15 bin okul öncesi öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti vereceğiz. Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında yaklaşık 18 bin öğrencimiz bu hizmetten yararlanırken, bu sayıyı da 27 bin civarına taşıyacağız. Böylelikle yaklaşık 42 bin öğrencimiz bu hizmetten yararlanacaktır. Bu yemekleri de yine kendi bünyemizde hizmet veren öğretmenevi ve meslek liselerimizde hazırlayıp dağıtacağız. Öğrencilerimize bu imkânları sunan Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ederim " şeklinde konuştu.

Adıyaman Öğretmenevi mutfağında yapılan kapasite arttırma çalışmalarından sonra daha önce 3.848 öğrencimize yemek hizmeti verilirken, 2. dönem itibariyle 7.753 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunulacaktır.

