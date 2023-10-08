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Her yıl geleneksel olarak yapılan turnuvada 260 öğrenciden oluşan 26 takımın top koşturdu. 10 gün süren turnuva sonunda sınıflar toplam 54 maç düzenlendi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımların kupa ve madalyalarını takdim eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, müsabakalara katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ali Tosun ayrıca 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarına göre 500 tam puan alarak Türkiye genelinde 1. olan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu öğrencisi Ahmet Akdağ’ı tebrik ederek ödüllendirdi.



Kaynak : PHA