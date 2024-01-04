Alınan bilgiye göre kaza, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Mimar Sinan Parkı yakınlarında kent merkezi yönünde ilerleyen Gülay K., idaresindeki 02 AAT 775 plakalı otomobil ve aynı yönde ilerleyen Mehmet A., yönetimindeki 50 DY 878 plakalı otomobil ve Mehmet K., idaresindeki 02 KE 274 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 02 KE 274 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Dursun K., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA