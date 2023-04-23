23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman'da da coşkuyla kutlandı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı'nın tören çelenk sunma töreniyle başladı. çelenk sunma töreninin ardından Mansur Yardımcı stadyumu, konteyner kentler ve çadır kentlerde çeşitli belediye ve bazı STK’ların katkılarıyla şölen ve etkinlikler düzenlendi.

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik olarak kentte çadır kentlerde kalan çocuklara animasyon gösterileri düzenlendi.

Çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla Adıyaman Valiliği koordinesinde konteyner kentlerde misafir edilen çocuklar için Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Kaynak : PHA