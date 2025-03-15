Vali Varol ve Milletvekili Kurt, inşaat sahasında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi. Yetkililer, hastane inşaatının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından Adıyaman’ın sağlık hizmetleri kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti.

Yeni devlet hastanesi, modern tıbbi cihazlar, geniş servis kapasitesi ve gelişmiş altyapısı ile bölge halkına daha nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Ayrıca, uzun vadede Adıyaman’ın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, fiziki koşulları daha da iyileştireceği ifade edildi.

Yetkililer, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’ın önemli bir sağlık kompleksine daha kavuşacağını belirterek, projenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : PHA