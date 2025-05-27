Milletvekili Şan, hastanenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’da sağlık hizmetlerine erişimin daha da kolaylaşacağını ve bölgedeki sağlık altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini ifade etti. Hastanenin inşaat sürecinde sona yaklaşıldığını belirten Şan, bayram sonrası ikmal çalışmalarının başlamasının planlandığını söyledi.

Teşekkür Mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Memişoğlu’na Vefa

Açıklamasında projeye katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Doç. Dr. İshak Şan şu ifadeleri kullandı:

“Adıyamanlı hemşehrilerimize sağlık alanında daha kaliteli hizmet sunulması için yürüttüğümüz bu önemli projeye desteklerinden ötürü başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na, bölge milletvekillerimize ve ilgili tüm kurum temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum.”

Sağlık Altyapısına Büyük Katkı Sağlayacak

150 yatak kapasiteli olacak yeni Devlet Hastanesi; poliklinikler, ameliyathaneler, acil servis, doğumhane, yoğun bakım üniteleri ve modern laboratuvar donanımları ile Adıyaman’ın sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Milletvekili Şan, “Bu yatırım sadece bir bina değil, aynı zamanda sağlık alanında insanımıza sunulan güvenli bir gelecek projesidir. Adıyaman sağlıkta büyümeye devam ediyor” dedi.

Kaynak : PHA