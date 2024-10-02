Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik 1 ayda düzenlenen operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 182 gr kubar esrar, 224 gr sentetik kanbabinoid, 17 gr toz esrar, 29 kök Kenevir bitkisi, 36 gr metamfetamin, 23 Sentetik ecza hap, 40 gr Kenevir Tohumu, 1 gr eroin ve 15 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Baskınlarda ele geçirilenler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 69 şüpheli ise sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA