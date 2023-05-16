Şırnak’ta yürütülen operasyon sırasında dağlık arazi taraması sırasında mağaraya sıkıştırılan teröristlerle çatışma çıktı.

Çatışmada 2 jandarma şehit oldu, 1 jandarma ve 1 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 1 PKK/KCK’lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, 2 jandarma personeli şehit olurken, 1 güvenlik korucusu ve 1 jandarma personelinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yaralı jandarma personeli şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında ağır yaralı jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Şehit olan askerlerden aslen Adıyaman Samsatlı olan Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik’ın Bozova’da yaşayan ailesine, yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı ve evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin 5 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Tokat'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın (26), Tokat’ın Turhal ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın şehadet haberi, Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde oturan ailesine ulaştı. Necati ve Havva Doğan çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü ve bekar olan Doğan'ın ailesine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, çok sayıda kişi de taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Mersin'e şehit ateşi düştü

Şırnak'ta, PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehit olduğu haberini, Mersin'in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Ölmez'in aile bireyleri gözyaşların boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Melek Ölmez (36) ile evli olan, Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu bulunan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesinin, yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.



Kaynak : PHA