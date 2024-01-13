Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üsse teröristlerce taciz ateşi ve sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın Adıyaman'daki baba evine acı haber verildi.

Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesinde oturan ailesine acı haberi İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. .

Öte yandan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.



Kaynak : PHA