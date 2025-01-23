Serginin ardından, 25-27 Nisan’da düzenlenecek Adıyaman Motor Fest için hazırlıklar hız kazandı. Etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 3 bin katılımcının gelmesi bekleniyor.

Adıyaman’da Bir İlk: Motosiklet Sergisi

Adıyaman Motor Grubu Başkanı Murat Çetin, motosiklet sergisinin amacını şu sözlerle açıkladı:

“Adıyaman’da motosiklet farkındalığı yaratmak ve gençleri motosikletlere yakından tanıtmak istedik. Halkımızdan büyük ilgi gördük. Sergimiz, ekipmanların ve motosiklet sürüş güvenliğinin önemini anlatmak için de önemli bir fırsat oldu. Ayrıca, dört tekerlekli araç sürücülerine motosiklet farkındalığı oluşturmak için broşürler dağıttık.”

Motofest Hazırlıkları Başladı

Adıyaman Motor Fest, 25-27 Nisan tarihlerinde Adıyaman Valiliği’nin desteğiyle gerçekleşecek. Murat Çetin, bu etkinliğin diğer motor festivallerinden farklı olacağını belirtti:

“Valilik desteğiyle düzenlenen Türkiye’nin ikinci motor festivali olacak. Misafirlerimize Nemrut, Kızılini ve diğer tarihi yerlerimizi tanıtacağız. Bu etkinlik, Adıyaman’ın kültürel ve tarihi değerlerini ülke genelindeki motorseverlere tanıtmak için büyük bir fırsat.”

3 Bin Katılımcı Bekleniyor

Etkinlikte, 70-80 motor kulübünden yaklaşık 3 bin kişinin katılımı bekleniyor. Festivale katılacak maceracı motosikletçilerin kamp alanlarında konaklayacaklarını belirten Çetin, şunları söyledi:

“Adıyaman Motor Fest, turizme de katkı sağlayacak. Turizm İl Müdürlüğü ile koordineli olarak misafirlerimize bölgenin tarihini ve kültürünü tanıtacağız.”

Motorcuların Gururu

Besni ilçe temsilcisi Abdurrahman Recep Gönüllü, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Honda CBR 1000RR SP model motosikletimle buradayım. Adıyaman Motor Grubu olarak hem ilçemizi hem de motosiklet kültürünü tanıtmaktan gurur duyuyoruz.”

Offroad Kulübü Başkanı Hüsnü Cengiz Özden ise etkinlikte yer alarak motorculara destek verdi:

“Adıyaman’da motosiklet ve offroad sporunun gelişmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Motor sergisi, hem halkımızı bilinçlendirmek hem de motor kültürünü tanıtmak adına çok güzel bir etkinlik oldu.”

Adıyaman’ın Motosiklet Kültürü Gelişiyor

Adıyaman Motor Grubu, şehirde motosiklet sporunu ve kültürünü geliştirmek için farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam edecek. Grubun hedefi, sadece Adıyaman’da değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde motosiklet farkındalığını artırarak güvenli sürüş alışkanlıklarını yaygınlaştırmak.

Adıyaman Motor Fest, Adıyaman’ın turizmine katkı sağlayarak, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek büyük bir etkinlik olarak planlanıyor.

Kaynak : PHA